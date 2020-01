M5s, l'epurazione grillina mette il governo Conte a rischio

Luigi Di Maio usa pugno duro contro chi non rispetta le regole del M5s. Il collegio dei probiviri, l' organo disciplinare del partito, aprirà un processo interno per 47 parlamentari M5s accusati di non aver restituito, come previsto, una parte del loro stipendio. Rischiano l' espulsione in nove, tutti in ritardo sulle rendicontazioni da oltre un anno, ma tra questi a preoccupare sono soprattutto i senatori. E il governo potrebbe pericolosamente traballare.