M5s, Fico è il più duro di tutti: ecco come asfalta Luigi Di Maio....

"Dobbiamo risolvere alcune situazioni. La linea politica come si mischia con quella comunicativa? Riusciamo a separarle nettamente? Come la costruiamo la linea politica? La costruiamo con più persone che decidono? Allora queste persone che decidono come sono elette? Ed è un problema, non è uno scherzo. Se vengono elette in un certo modo, poi fai una struttura, poi devi fare l’assemblea, poi devi fare il congresso e poi sei diventato un partito politico... E allora però non possiamo diventare un partito ma siamo nel peggio del partito politico perché abbiamo solo il vertice e ci manca tutta la filiera democratica dietro. E non può funzionare neanche questo". Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il presidente della Camera Roberto Fico in assemblea M5S. "Vogliamo provare a diventare un partito politico classico oppure vogliamo provare a fare il M5S, che è molto più difficile? Non ho soluzioni, penso che dobbiamo solo trovare una via", ha sottolineato la terza carica dello Stato.

"In un mondo in tempesta vince chi ha più identità, è come un’ancora nel mare agitato. E noi questa l’abbiamo persa". Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il presidente della Camera Roberto Fico in assemblea congiunta M5S.

"Oggi tante cose le facciamo in modo incoerente... Non si può più procrastinare un cambiamento. Da oggi voglio che le cose cambino". Così, a quanto apprende l’Adnkronos, Roberto Fico durante la congiunta M5S.

"Oggi dobbiamo mettere una linea di demarcazione sulle cose che non vanno. Le dobbiamo risolvere e ce le dobbiamo dire. Dobbiamo dirci tante cose. Possiamo dirci che in questo anno tante scelte sono state scelte dettate da un’idea di comunicazione malata, che non corrisponde ai nostri valori". Queste, a quanto apprende l’Adnkronos, le parole del presidente della Camera Roberto Fico durante l’assemblea dei parlamentari M5S. "Se la comunicazione si mangia la politica, si è mangiata tutto. E anche noi stessi. Su tante questioni abbiamo guardato prima un sondaggio, siamo caduti negli errori fatti dagli altri partiti", ha rimarcato Fico.

"Le cose che non vanno sono tante e vanno risolte. Ci sono tante cose che vanno, ma quelle che non vanno dobbiamo affrontarle con coraggio". Così, a quanto apprende l’Adnkronos, il presidente della Camera Roberto Fico durante l’assemblea M5S.

"Non dobbiamo abdicare i nostri principi, i nostri valori. Se io conosco i miei valori, non me li ’scamazza’ nessuno. La nostra identità oggi qual è, chi siamo, dove stiamo andando?". Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il presidente della Camera Roberto Fico durante l’assemblea congiunta dei parlamentari M5S.

"Se io devo dirvi oggi che cosa siamo, se devo fare una radiografia di questo Movimento, la mia risposta è che non lo so. Non lo so più che cos’è questo Movimento". Queste, a quanto apprende l’Adnkronos, le parole pronunciate da Roberto Fico nel corso dell’assemblea congiunta M5S. Parole che hanno ricevuto l’apprezzamento dei parlamentari, che hanno applaudito il presidente della Camera. "Se fossi fuori dal Movimento, lo potrei votare questo Movimento se non comprendo che cosa è? Quali sono i nostri valori e i nostri principi?".