M5S, fronda contro il ritorno al voto. Insubordinazione a Di Maio

Tra i parlamentari monta la paura di non essere rieletti. Nasce un nuovo correntone di veterani e neo onorevoli. Malumori verso Di Maio, Ruocco: «Momento delicato tutti devono mettere da parte i personalismi, non servono». Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti dei forni, scrive il Messaggero. Il Movimento arriva spompato all' ultimo giro di consultazioni al Colle. Mai si era vista tanta fatica per sciogliere il nodo di una cravatta tenuta in serbo per il governo. A Roma c' è tutto un altro clima, molto meno conciliante. La delusione e la rabbia hanno condotto Luigi Di Maio a invocare le urne e le piazze.