M5s, Gigi Di Maio bye bye: è stato mollato da Beppe Grillo

Il 27 agosto, scrive il Corriere della sera, quando Di Maio cancella l'incontro previsto con il Pd per via dei dubbi (da parte dei dem) su Giuseppe Conte premier, Grillo tuona con un post che all'interno del Movimento viene letto come una violenta reprimenda nei suoi confronti. "Dio mi ha detto, lasciali alla loro Babele". Gli errori commessi da Di Maio Grillo li ha ancora legati al dito, anche ora che Di Maio viene preso di mira da tutti. Alla richiesta dei pentastellati affinché prendesse una decisione sulla sostituzione del leader con una segreteria di dieci grillini, il fondatore del Movimento ha risposto con il silenzio.