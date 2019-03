Intervistato dal Corriere della Sera, Giulio Tremonti afferma: "Va a finire che la Tav la chiederanno i cinesi. Perché se la Via della Seta arriva al porto di Genova, questo non può essere un porto di blocco, ma deve essere di sblocco. E allora se il Memorandum avesse un addendum, questo non potrebbe che riguardare la Torino-Lione".