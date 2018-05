M5s, gli eletti delusi: l'obiettivo era governare

C'è una parte di parlamentari che nutre forte delusione per il mancato approdo a Palazzo Chigi e sbianca che quando sente l' ipotesi di incarico a Giancarlo Giorgetti: «La gente ci aveva votato per un solo motivo: andare al governo, stava a noi trovare il modo. Come lo spieghiamo ora che torniamo all' opposizione?», racconta un parlamentare. Un altro dice di più, scrive il Messaggero «L' accordo con Berlusconi, che per noi è e rimane il passato, si poteva comunque trovare e gli elettori lo avrebbero capito».