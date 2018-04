M5s, Grillo gela il dialogo: questa sinistra annoia non ha una narrazione

Se l' intesa M5S-Pd era in salita così sembra proprio sabotata. Basta ascoltare le parole di ieri di Beppe Grillo dal palco di Casalmaggiore: «Dovrei parlare di politica, ma non ne posso più, mi annoio. Questa sinistra che mi annoia che muore di noia, non ha una narrazione. I giovani hanno bisogno di narrazioni, di storie, di futuro», scrive il Messaggero.

«Il badante della nipote di Mubarak ci vede come nazisti, siamo all' apoteosi della psichiatria», affonda Grillo in un passaggio iniziale del suo spettacolo Insomnia dove ha portato due robot ribattezzati Dudu e Dada. «Devi pulire soprattutto il bagno - ha detto il fondatore M5S a uno dei due facendo cenno alla battuta di Berlusconi. A noi ci hanno mandato a pulire i cessi...». Tutto questo mentre c' è un dialogo aperto con il Pd.