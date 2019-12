M5s, Grillo molla tutti: ecco chi salverà Conte. Novità in arrivo

I nuovi "responsabili" saranno i grillini. Nel silenzio di Beppe Grillo, che secondo il Corriere della Sera in caso di rivolta interna e scissione del Movimento 5 Stelle "potrebbe ritirarsi sull'Aventino", i singoli deputati e senatori "governisti" del M5s si organizzano in modo autonomo.

Sono tutti i grillini, big e meno noti, giunti alla seconda legislatura e quindi virtualmente a fine corsa politica coi 5 Stelle, al netto di possibili incarichi in un futuro governo dopo il ritorno alle urne. Sono 86, per la precisione: si va da Roberto Fico, presidente della Camera, a Laura Castelli, Manlio Di Stefano, Carla Ruocco, Carlo Sibilia, Alfonso Bonafede. Non a caso, ministri e sottosegretari dell'attuale governo che potrebbero resistere e organizzare una pattuglia di sostegno a Conte, "per salvare il premier e se stessi", nota perfido il Corsera. Almeno per qualche altro mese.