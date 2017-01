M5S: GRILLO ONE MAN SHOW SU NETFLIX, TORNA IPOTESI TOUR MONDIALE

Beppe Grillo sbarca su Netflix, la piattaforma di streaming on demand più famosa al mondo. Secondo quanto riporta l'Adnkronos Grillo ha chiuso l'accordo con la società statunitense operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d'intrattenimento non solo per l'Italia. Il suo show verrà infatti commercializzato con il 'codice mondo', con la possibilità dunque di essere visto ovunque grazie a una piattaforma ormai attiva in quasi ogni paese del mondo e sbarcata in Italia alla fine del 2015. Tanto che, in ambienti M5S, c'è chi profetizza che l'approdo su Netflix porterà il leader del Movimento a riprendere il filo di quel tour mondiale a lungo accarezzato.

Rigorosamente sottotitolato, il leader M5S approderà online, ma anche su Smart tv, console, pc, cellulari e molti altri dispositivi.