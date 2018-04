M5S, i seguaci di Fico vogliono il passo indietro di Di Maio

I seguaci di Fico vogliono il passo indietro di Di Maio. Il leader: "Lasciare la premiership? Il Pd non me lo chiederà, teme il voto" Sibilia: "Andiamo oltre i nomi". Gli si può girare intorno quanto si vuole, ma il tema al centro di qualsiasi trattativa per il M5S resta la premiership di Luigi Di Maio, scrive la Stampa.