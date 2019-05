M5s, i sondaggi segreti sulla scivania di Di Maio: retroscena

L'obiettivo della Lega è superare il 30%, quello del Movimento 5 Stelle il 20 per cento, scrive il Giornale. Se Salvini ci riuscirà, allora sarà possibile ipotizzare caduta del governo, voto anticipato e, magari, un'alleanza elettorale in cartello con Fratelli d'Italia soprattutto in caso di exploit elettorale di Giorgia Meloni. Viceversa, se i grillini faranno flop allora si aprirà la doppia crisi, quella del leader Di Maio e del premier Giuseppe Conte, sostenuto ormai principalmente dai 5 Stelle.