M5s, il Vaffa del governo ai giornali

La Lega concede ai grillini lo scalpo «graduale» delle pochissime testate in cooperativa e non profit rimaste. «Graduale azzeramento a partire dal 2019 del contributo del Fondo per il pluralismo, quota del Dipartimento informazione editoria, assicurando il pluralismo dell' informazione e la libertà di espressione». Al di là del testo da neolingua (azzerare il pluralismo... assicurando il pluralismo) la Lega concede ai 5 Stelle uno degli scalpi più ambiti, scrive il Manifesto. In fondo, il MoVimento era nato con un sonoro «vaffaday» nel 2008 proprio contro il finanziamento pubblico ai giornali.