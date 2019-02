M5s, imbarazzo e sconcerto per il fuorionda Conte-Merkel. Il retroscena

Qualcuno avverta il Premier Conte che stavolta il fuorionda con Angela Merkel, l'ennesimo, non rimarrà senza strascichi con la sua maggioranza, in particolare con i due amati vicepremier, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena. A differenza del precedente audio "rubato" stavolta per l'avvocato pugliese potrebbe non finire a tarallucci e vino perché se il Capitano leghista ha abbastanza pelo sullo stomaco per disinteressarsi della vicenda (e infatti stamattina ha subito ribadito fiducia nel Premier) non è così tra i 5Stelle.

Stavolta i 5Stelle non l'hanno presa bene, continua Dagospia: "In piena campagna elettorale non possiamo permetterci di passare come gli amici della Cancelliera tedesca visto che stiamo facendo una campagna per cambiare proprio l'Europa della Merkel così così come non si può rivelare all'amica e principale alleata di Macron che i 5Stelle faranno campagna contro la Francia". Insomma, Conte è avvisato...