M5s, la base in rivolta: Di Maio sceglierà da solo i capilista per le europee

Il leader politico del Movimento in alcune riunioni riservate, svela Dagospia, avrebbe espresso più volte il desiderio di scegliere personalmente i capilista per le prossime elezioni europee: ovvero, 5 nomi 5 che in barba alle tradizionali selezioni online verrebbero scelti "senza se e senza ma" dal grande capo in persona. Insomma, fonti di governo 5Stelle rivelano che il leader politico del Movimento starebbe pensando a cinque nomi top della società civile, nomi conosciuti, nomi in grado di fare la differenza e di segnare, almeno questa è la speranza, il cambio di passo in vista delle prossime europee. Ma soprattutto, continua Dagospia, nomi da non sottoporre alle forche caudine delle "parlamentarie". Cosa che, all'interno dei 5Stelle, ha già fatto storcere il naso a molti. Soprattutto dalle parti dei più "movimentisti"