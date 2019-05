M5s, la clamorosa verità segreta su Casaleggio e Di Maio: intervista choc

"Ormai il Movimento è la gabbia perfetta,

in cui domina Di Maio e la proprietà è di Casaleggio. In cui non può

esserci dissenso". Lo dice la senatrice del M5S, Paola Nugnes, in

un’intervista al "Corriere del Mezzogiorno" nella quale conferma che

il movimento è nelle mani di un cerchio ristrettissimo e che la

democrazia interna, basata sulla piattaforma Rousseau, è una finzione.



Parlamentare della prima ora, voce scomoda e non allineata, la Nugnes

dice che in questi anni non ha "mai avvicinato Casaleggio o parlato

con Grillo. Ho avuto qualche scambio con Di Maio, ma in tutto questo

periodo nessuno dei capi si è preoccupato di capire la necessità di

risanare la situazione. Anzi l’ultima goccia è quando sono stata

sollevata per tutto il provvedimento dello Sblocca cantieri dai lavori

di commissione", che le è stata di recente comunicata dal capogruppo

al Senato, Patuanelli.



Nel movimento, prosegue, "ci sono gli eletti e gli emarginati. Da

quando votammo contro il regolamento, siamo stati ostracizzati. Ci

sono tanti partiti patronali, ma io non ci sono mai voluta entrare, ho

rifiutato una candidatura con Rifondazione comunista per questo. Non è

accettabile. Per me almeno. Tutto è cambiato con lo statuto 2017, che

ha cancellato quello del 2009. Ed è anche la causa della disaffezione

dei territori, di quello che è successo nell’ultimo anno,

dell’astensionismo, della perdita di milioni di voti".

Di Maio, sottolinea la senatrice M5S, "si muove su suggerimento di altri", ovvero sulle direttive impartite da Davide Casaleggio. "Luigi già fa troppo. Non può che essere un esecutore. Altrimenti sarebbe Superman". Non parteciperà al referendum pro o contro la permanenza di Di Maio alla guida del movimento, perché la "democrazia diretta nel Movimento è un miraggio" e il "voto su Rousseau è una ratifica di una volontà già espressa". Nugnes conclude augurandosi una risoluta presa di posizione di Roberto Fico. "Aspetto le sue dichiarazioni. Per quanto sia carismatico e nutra nei suoi confronti un affetto e una stima veri, sono radicale. O si avvia una fase costituente fuori dalla gabbia della Casaleggio e associati. Con principi non contrattabili perché il governo non si fa per spot. Oppure significa che il Movimento è il partito di Di Maio di proprietà della Casaleggio, una cosa diversa e che non mi appartiene più. E su cui non spendo più energie".