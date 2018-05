M5s e la sconfitta delle regionali. Molto più di un campanello d'allarme

Un campanello d' allarme? «Più che di campanello parlerei di vera e propria sirena», risponde Enzo Risso, direttore scientifico di Swg, istituto di ricerche e sondaggi. Le elezioni per il presidente del Friuli Venezia Giulia hanno segnato il crollo del Movimento Cinque Stelle. La lista si è fermata al 7%, meno di un terzo rispetto ai voti raccolti due mesi fa alle Politiche, scrive il corriere della sera. «È vero che si tratta di un risultato locale ma è altrettanto vero che ha una valenza nazionale», osserva Marco Valbruzzi, autore del documento con cui l' Istituto Cattaneo ha analizzato il voto di domenica scorsa. Non un caso, secondo i sondaggisti, ma un segnale.Un segnale di cosa? «La strategia dei due forni scelta da Luigi Di Maio non ha pagato e molti elettori del Movimento Cinque Stelle hanno perso entusiasmo e sono rimasti a casa».