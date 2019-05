M5s, Luigi Di Maio non vuole mollare la poltrona; ecco cosa farà

Luigi Di Maio, scrive Repubblica, avrebbe spiegato a Casaleggio che senza il paracadute di un terzo mandato molti onorevoli grillini sarebbero disposti a "tradire" e cedere alla tentazione di un ribaltone, con la prospettiva di venire poi candidati con il Pd e il centrosinistra nella prossima legislatura. Se il figlio del fondatore Gianroberto non dovesse piegarsi, allora il capo politico del Movimento proverà la mediazione: "Innanzitutto l'allargamento a dismisura della segreteria politica, in modo da accogliere quanti più delusi possibili, probabilmente retribuiti dal Movimento". E poi uno stipendio "extraparlamentare" per Di Maio stesso, che salvo rivoluzioni dovrà guidare il M5s fino al 2022.