M5s, Meppe Grillo lancia l'ultimatum a Di Maio: o fai come dico io oppure...

Beppe Grillo gliel'ha imposto ma Luigi Di Maio ancora non l'ha messo in pratica. E ora il fondatore del Movimento 5 stelle gli ha dato l'ultimatum: Di Maio ha due, massimo tre mesi di tempo per salvarsi e quindi formare la squadra che lo affiancherà e che di fatto ridurrà il suo potere politico, scrive la Stampa.