M5s, Movimento Ko: il drammatico sondaggio. I 5 Stelle crollano sotto al 15%

Il 72% degli italiani vuole tornare alle urne. È questo il dato più significativo che emerge dall'ultimo sondaggio di Winpoll per le pagine del Sole 24 Ore. Oltre sette italiani su dieci si dichiarano a favore delle elezioni anticipate, una delle tante ipotesi che il governo gialloverde scandaglia da tempo. A beneficiare dei numeri sicuramente la Lega che con la sua continua ascesa raggiungerebbe il 38,9 per cento (puntando in realtà alla soglia del 40). A pagare il prezzo più alto è il Movimento 5 Stelle. Ormai in caduta libera il leader Luigi Di Maio arriverebbe a ottenere un risicato 14,8 per cento.