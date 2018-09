M5S, nel mirino i tecnici del Tesoro: "Via il Ragioniere dello Stato"

Visto che le minacce del vicepremier Luigi Di Maio al ministro dell' Economia Giovanni Tria non sembrano aver sortito alcun effetto sull' ex economista di Tor Vergata, il mirino si sposta su bersagli più abbordabili. Tecnici, funzionari, dirigenti del Mef: quelli che i grillini considerano la cintura di protezione di Tria e che chiamano quasi con disprezzo la «tecnostruttura».Un nome è in cima al libro nero degli uomini di Di Maio al governo: si tratta di Daniele Franco, il Ragioniere dello Stato, scrive la Stampa.