M5s, non c'è nulla da festeggiare ma ieri sera i grillini stavano in discoteca

C'è poco da festeggiare? Disco music anni ‘90 e brindisi, con consumazioni rigorosamente a pagamento, per festeggiare i primi sei mesi di governo. I senatori e i deputati del Movimento 5Stelle insieme agli uomini e alle donne che compongono i loro staff si sono dati appuramenti mercoledì notte alla discoteca romana “The factory” a quattro passi dallo stadio Olimpico a Roma.

Una festa blindata e su invito, con il diktat ai partecipanti di non pubblicare foto festose sui social, a poche ore dall’attentato di Strasburgo e dal (di fatto) conclamato fallimento della loro manovra economica. Ma superato il doppio controllo e il riscontro del nominativo all’ingresso, i grillini hanno dato inizio alla festa e via, tutti in pista!