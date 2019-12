M5s, novità su tweet e social. Ecco cosa vogliono i big del Movimento

Passare dalle critiche al capo politico Giggino Di Maio a quelle sul modo di fare comunicazione del Movimento il passo è breve. A quanto riferiscono fonti politiche, infatti, in questi ultimi giorni si sarebbe discusso non poco oltre che di un cambio di passo politico anche se non sia necessario cambiare approccio comunicativo, ovvero fermare quel profluvio di comunicati, dirette Facebook e tweet che creano una continua tensione nel dibattito politico e molto spesso contribuiscono ad esacerbare gli animi.

In particolare, scrive Dagospia, la "richiesta" di maggior prudenza nell'uso dei social avrebbe trovato concordi i due uomini di punta del Movimento, ovvero Beppe Grillo e Giuseppe Conte, l'Elevato e il Presidente del consiglio: "Non possiamo comportarci come Matteo Salvini nella scorsa legislatura", questo il refrain. Anche molti parlamentari sarebbero d'accordo anche perché "alzare i toni a che serve se poi non guadagniamo niente nei sondaggi"? Il rischio, insomma, oltre a quello di mettere a repentaglio la tenuta del governo e dell'intera legislatura è anche quello di spaccare il Movimento: "la corda rischia di spezzarsi" spiegano in Transatlantico.

Non per niente Salvini nelle riunioni con i suoi ha già fatto sapere che "dopo l'approvazione della manovra economica può succedere di tutto" ovvero che la Lega cominci ad imbarcare grillini. E a quel punto si che il governo sarebbe a rischio. D'altra parte il Capitano sta preparando a puntino la "grande battaglia" di fine anno fine anno con tanti appuntamenti televisivi già fissati: tra RAI, Mediaet e La7 Salvini sarà dappertutto.

Tra i big, da notare l'assenza di Floris (che pure avrebbe chiesto la disponibilità al Capitano); secondo alcuni causata dall'ultima intervista andata in onda a Novembre che, a quanto riferiscono dalle parti di Via Bellerio, non deve essere piaciuta troppo ai vertici leghisti. In ogni caso Floris è in buona compagnia: il Capitano non si farà vedere nemmeno dalle parti di Fabio Fazio e di Massimo Gramellini. Mentre a gennaio vorrebbe tornare dalla Gruber. E magari stavolta porterà anche un bel mazzo di fiori.