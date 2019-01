M5S: NUOVA TEGOLA PER GRILLO, MOVIMENTO CONDANNATO A RISARCIRE ESPULSO

Nuova ’tegola’ per Beppe Grillo. Il Tribunale di Roma, sedicesima sezione civile, in una sentenza emessa lo scorso 21 gennaio dal giudice Guido Romano ha stabilito che l’espulsione decretata dal Movimento 5 Stelle nel 2016 nei confronti di Mario Canino - il quale aveva ottenuto 124 preferenze alle primarie online del Movimento per la scelta dei candidati consiglieri in Campidoglio, per poi essere estromesso dalla corsa - è ’nulla’. E ha condannato l’Associazione Movimento 5 Stelle del 2009 e quella del 2012 (entrambe ’presiedute’ da Grillo) a versare circa 22mila euro a Canino come rimborso per le spese di lite. Canino era stato espulso dal Movimento 5 Stelle perché, secondo i vertici grillini, non avrebbe dichiarato "la sua pregressa militanza all’interno del partito politico Italia dei Valori" al momento della candidatura alle primarie online.