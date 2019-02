Oggi in Sardegna il voto per il M5s si preannuncia catastrofico: sicuro il fatto che il centrodestra si imponga per distacco (questo grazie in particolare alla Lega, stimata attorno al 30%), altrettanto certo il flop pentastellato in una di quelle regioni dove, storicamente, ha fatto meglio. Secondo alcune stime rilanciate da Forza Italia, i grillini potrebbero scivolare sotto al 20 per cento.