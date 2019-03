"Di Maio deve cercare nuove alleanze". "In Parlamento avremmo quattro anni per sovvertire il calo dei consensi. Se, al contrario, cade il governo e si va a elezioni per il Movimento è la fine". Lo dice la parlamnetare grillina Paola Nugnes. Insomma, perderebbero tutti la poltrona. Meglio dunque provare ad allearsi con il Pd.