M5s, un partito allo sbando: Di Maio non sa più cosa fare. Il retroscena

Luigi Di Maio gioca d'anticipo e chiede di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il suo ruolo di capo politico, a poche ore dall’assemblea dei parlamentari che,

alle 20,30, riunira’ i gruppi di Camera e Senato del Movimento

5 Stelle. Ma anche questo crea qualche scontento: ’troppa

fretta, questo e’ il momento della riflessione’, dice qualcuno.

Ha fatto male perche’ cosi’ delegittima la riunione di questa

sera, viene spiegato da un’altra voce che comunque, sulla

piattaforma, votera’ a favore di Di Maio. Il problema non e’

mai stata la sua leadership - e questo viene sottolineato a

piu’ voci - ma l’organizzazione, con le decisioni prese in un

circolo ristretto, scelto a discrezione, il ’reset delle

seconde linee’, le modalita’ della comunicazione. Con il voto

online, il tutto si trasformera’ in un plebiscito, che non

affronta le questioni. Al contrario, c’e’ chi osserva: Luigi

ha fatto bene. Stasera ci parleremo. Quello che conta e’ il

voto di domani.

Ma tant’e’. Di buon mattino, Di Maio annuncia la sua

decisione sul blog delle Stelle e scrive: "Nelle ultime

quarantotto ore hanno detto di tutto contro di me.

Dichiarazioni di ogni tipo da ogni parte. Ho letto anche i

vostri tantissimi messaggi. Alcuni di incoraggiamento, altri

che mi hanno fatto riflettere. E di questo vi ringrazio. La

vita, per ognuno di noi, e’ fatta di diritti e doveri. Non

scappa nessuno. Non mi sono mai sottratto ad alcuna

responsabilita’, in questi anni ci ho sempre messo sempre la

faccia", aggiunge. E ricorda: "A differenza di alcuni, ma

assieme a tanti anche di voi, sono sei anni che non mi fermo e

credo di aver sempre onorato sempre i miei doveri, rendendone

sempre conto a tutti gli iscritti e gli attivisti del

Movimento. Non mi sono mai risparmiato in nessuna campagna

elettorale. Ce l’ho messa sempre tutta anche quando nessuno ci

credeva". Quindi elenca: "Avevo promesso a tutti di portare il

Movimento al Governo da candidato premier e ci siamo riusciti.

Avevamo promesso il reddito di cittadinanza, quota 100, di

smantellare il jobs act, di bloccare le trivelle in mare e

aiutare le piccole e medie imprese iniziando ad abbassare le

tasse. Di investire nell’innovazione e di bloccare alcune

direttive che stavano distruggendo il commercio".

"Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il

mio ruolo di capo politico, perche’ e’ giusto che siate voi ad

esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio

operato", e’ la richiesta di Di Maio. Si vota domani, giovedi’

30 maggio, dalle 10 alle venti.

Nel frattempo il senatore M5s Gianluigi Paragone annuncia:

"Di Maio resta il leader di riferimento. Per questo consegnero’

a lui le mie dimissioni da parlamentare". E il padre di

Alessandro Di Battista, Vittorio, lo attacca: "Chiedo

l’immediata espulsione di Paragone e di tutti gli altri

paragoni che credono di potersi paragonare a Paragone. Ingrati

e traditori, sarete paragonati a Giuda".