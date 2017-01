M5S, per il dopo elezioni un'alleanza di governo con Salvini e Meloni

SCHIAFFO 5 Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati. Erede del co-fondatore del Movimento 5 Stelle, dalla scomparsa del padre ha preso in mano le redini di tutto. E forse anche di qualcosa in più. Il quarantenne infatti, come riporta il quotidiano online “Lo Spiffero”, si presterà come docente ad un corso di aggiornamento per giornalisti. Gli stessi tanto detestati al punto da auspicare l’abolizione del rispettivo ordine professionale d’appartenenza. Una curiosa inversione di marcia, ma si sa: in politica si cambia idea in fretta…

C'è una stanza della Casaleggio associati in cui si lavora da tempo allo scenario della svolta: un governo con la Lega. «Se dalla Consulta uscirà davvero una legge proporzionale - è il ragionamento che Davide Casaleggio ha consegnato ai fedelissimi - allora dopo il voto vedremo quali forze saranno disponibili ad appoggiare un esecutivo cinquestelle».

L' erede dell' azienda di famiglia pensa proprio alla destra di Salvini e Meloni. Non a caso, costruisce da tempo nel "laboratorio" milanese un' agenda di governo sempre più compatibile con quella del Carroccio. Il resto lo faranno i risultati elettorali. «Con un impianto proporzionale nessuno avrà la maggioranza - è l' analisi che Luigi Di Maio ripete in privato - Noi però abbiamo ottime chance di arrivare primi, ottenendo l' incarico per giocarci la partita». Quella, clamorosa, di un governo con i lepenisti d' Italia, scrive Repubblica.