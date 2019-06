Quaranta minuti di confronto, 20 per "difendersi" e 20 per rispondere alle domande/accuse degli onorevoli pentastellati: ecco la "graticola" 5Stelle per i sottosegretari.

"Però con la graticola Di Maio vuole dare a noi la colpa di eventuali sostituzioni", è la tesi di un senatore, mentre un big (rigorosamente anonimo) tira in ballo proprio il vicepremier, scrive il Fatto: "Perché la graticola non ci sarà per i ministri? Forse perché lui di ministeri ne ha due?".