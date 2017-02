M5s: procura non archivi morte Rossi. Pesco: "Ci sono molti dubbi"

Durante il sit-in davanti al Monte dei Paschi, il Movimento cinque stelle ha ricordato anche la

vicenda di David Rossi, il capo comunicazione Mps, trovato senza

vita il 6 marzo 2013 in un vicolo adiacente alla sede senese

dell’istituto, a Rocca Salimbeni. "Il Pd ha serie responsabilità per quello che è successo e per il

patrimonio del Monte dei Paschi che è stato dilapidato", ha detto

il deputato Cinquestelle Daniele Pesco, inoltre "c’è stata una

morte, accaduta quattro anni fa, quando noi ci apprestavamo a

entrare in Parlamento. Ci sono state delle indagini, si è cercato

di catalogarla come suicidio ma ci sono molti dubbi su questo.

Speriamo che la Procura ora non voglia archiviare di nuovo".