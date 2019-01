M5s, ritrovato il kit della comunicazione grillina. In puro stile Berlusconi

Ritrovato a Montecitorio un documento fondamentale per capire come funziona la macchina della comunicazione messa in piedi dalla Casaleggio associati, Rocco Casalino e dall’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle, scrive Repubblica. Un mix di indottrinamento, suggerimenti per post, interviste, apparizioni televisive, spiegazione dei provvedimenti “caldi” e consigli per attaccare l’opposizione. Ma non solo.

Risulta che l’alleato Matteo Salvini è uno dei bersagli del piccolo dossier. Sei pagine fitte di propaganda grillina, studiata nei dettagli. Bignamino per parlamentari, amministratori locali, candidati, ministri e sottosegretari. Ci sono tutti i temi di attualità: Carige; Tasse; Enti Locali; Referendum propositivo; Trivelle; Tav; Ires terzo settore; Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza; Europee…