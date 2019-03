Alessandro Di Battista ha rifiutato la possibilità di essere capolista in tutte le circoscrizioni per le prossime eleizoni europee. Non è bastata la garanzia di una nuova strategia, la promessa che sarebbe stato il frontman della campagna elettorale lanciato contro Silvio Berlusconi, Carlo Calenda e perché no anche Matteo Salvini. Insomma, come scrive repubblica ormai tra i due è rottura.