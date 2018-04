M5S-Lega: "Sabato pomeriggio intesa ad un passo"

Per capire quale sia l' umore ai vertici del M5S bisogna fare un passo indietro di una cinquantina di ore. Sabato pomeriggio, dall' entourage di Luigi Di Maio, filtra un' indiscrezione: «Matteo Salvini ha ancora 24 ore, ma abbiamo buoni segnali da Giancarlo Giorgetti. Speriamo, non vogliamo fare il governo con il Pd». Ci hanno provato fino all' ultimo, non c' è che dire, scrive la Stampa. E fino all' ultimo, forse ingenuamente, ci hanno creduto. Ora invece sembra davvero finita, anche se una piccola remota speranza che il fallimento di questa settimana di negoziati con il Pd possa riaprire a Salvini, dopo il Friuli, ancora abita il cuore di Di Maio.