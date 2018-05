M5s, tutti i dubbi di Mattarella su Luigi Di Maio. Rivelazioni schock

«Inadeguatezza». È la parola chiave per capire il buco nell' acqua finora rimediato da Di Maio al Quirinale.Tra il prescelto del M5s e Palazzo Chigi, obiettivo ambito con tutte le forze, c'è di mezzo un ostacolo ingombrante: la freddezza del capo dello Stato, i dubbi di Mattarella su Di Maio, sul ruolo di Casaleggio, e in generale sul Movimento Cinque Stelle, scrive il Giornale.

È un cruccio che Di Maio ha confessato ai suoi consiglieri più fidati: «C' è una strana freddezza (di Mattarella, ndr), una freddezza tesa e a volte imbarazzante. Non basta ancora quello che ho fatto?», non sono state sufficienti tutte le rassicurazioni sulla «normalizzazione» del M5s, l' aver rinnegato le campagne antisistema delle origini (a partire dall' uscita dall' euro, in realtà mai abbandonata da Beppe Grillo), le strette di mano con l' establishment europeo, per convincere Mattarella che affidargli l'incarico non sarebbe un rischioso salto nel buio?

Ma c' è anche di più rivelano le pagine inedite di Supernova, il libro-verità sul Movimento Cinque Stelle (esce tra pochi giorni per «Ponte alle Grazie») firmato da due ex grillini pentiti, Nicola Biondo capo della comunicazione M5s alla Camera fino al 2014, e Marco Canestrari ex dipendente della Casaleggio Associati ed ex curatore del blog di Grillo. «Un sospetto di inadeguatezza che il presidente ha lasciato trasparire più volte» riportano fonti concordanti sia dagli uffici del Colle che dal quartier generale M5s.

I dubbi dei consiglieri di Mattarella, continua il Giornale, riguardano le giravolte del Movimento sull' euro, sulla Nato, sulle alleanze internazionali. Sono attendibili o solo operazioni di lifting? Condivise da tutti i grillini o solo da una parte? Mattarella, in più, non avrebbe chiaro il ruolo di Davide Casaleggio nel Movimento Cinque Stelle: «Cosa fa, quanto conta davvero?Quanto pesa il suo parere?» avrebbe chiesto il presidente della Repubblica al suo staff.

Ma al Quirinale sarebbero anche arrivati alcuni report dell' intelligence (per la precisione, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) sulla galassia M5s e i rapporti con la Russia, l' ambasciata russa a Roma, gli incontri con Sergei Zheleznyak numero due del partito di Vladimir Putin, Russia Unita, che ha incontrato più di una volta i grillini Di Battista e Manlio Di Stefano.