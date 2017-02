"Ma questa dove l'avete presa"? Grillo e Casaleggio senza parole

Non è escluso che il leader genovese prenda posizione nei prossimi giorni anche perché sollecitato dai parlamentari più arrabbiati, molti con Casaleggio jr che finora ha offerto a Raggi supporto politico e tecnico. Gli ortodossi vicini a Roberta Lombardi, scrive il Messaggero, continuano a lanciare SOS: «Vedrete, non è finita qui, prepariamoci al peggio». Ma anche la Lombardi finisce sotto accusa e nel mirino di Grillo. L' accusa è quella di aver messo i pm e i giornalisti sulle tracce delle polizze. La grande accusatrice della Raggi rischia quindi ora di essere convocata dallo stesso Grillo per «lo stillicidio di informazioni».