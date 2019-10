Made in Italy: "Un milione di firme per difenderlo"

"Ultimo appello per 1 milione di firme a difesa del made in Italy, di consumatori e agricoltori seri"





Alfonso Pecoraro Scanio presidente della Fondazione Univerde e del comitato scientifico di Campagna Amica lancia un ultimo accorato appello.



On. Pecoraro Scanio Lei come ex ministro dell'agricoltura e dell'ambiente ha promosso con Coldiretti, Campagna amica, con la sua fondazione Univerde e altre realtà europee come Solidarnosh in Polonia o le cooperative agricole greche l' iniziativa dei cittadini europei per l'etichettatura obbligatoria di origine dei prodotti agroalimentari.



Arriverete al milione di firme necessarie?



R. Abbiamo



Superato le 970.000 firme ma negli ultimi giorni vedo uno slancio straordinario online e nelle strade.



Ci sono poche ore per continuare a firmare online e negli oltre 1000 punti di raccolta organizzati da Coldiretti e Campagna Amica in questi ultimi giorni.



Il lavoro fatto dagli attivisti di Coldiretti e Campagna Amica in Italia è stato straordinario.



Aspettiamo ancora le tante firme cartacee raccolte ai banchetti colorati di giallo che in questi giorni sono disseminati nelle città italiane.



D. Sul web abbiamo visto tanti Suoi lanci insieme a Jimmy Ghione, alla ministra Bellanova, a Parlamentari europei di M5S e Pd e ancora il direttore della link Campus o l'ambasciatore italiano presso l'Oms di Ginevra. Questi appoggi hanno aiutato?



R. Negli ultimi giorni abbiamo accelerato anche le raccolte sul web e non solo in Italia. Non solo la fondazione Univerde ma anche alcuni siti ecologisti hanno rilanciato la raccolta e perfino siti come Nocensura o quello della Link Campus University hanno chiesto di firmare.



Non solo le realtà del mondo agricolo ma realtà dei cuochi come Eurotoque o la Fic hanno partecipato.



In alcuni giorni raccogliamo decine di migliaia di firme online e grazie al web abbiamo raggiunto il quorum indispensabile in altri 6 Paesi oltre l'Italia: dalla Finlandia alla Slovacchia, dal Belgio all'Estonia, dall'Irlanda al Lussemburgo.



E poi abbiamo coinvolto anche piattaforme e siti come Change.org, wemove , Opera2030, greenStyle, Teleambiente e tanti altri





D. È quindi fiducioso?



R. Sono ottimista su questa ultima giornata online e sulla grande tenacia e capacità sul territorio degli dirigenti e degli attivisti Coldiretti a partire dai giovani che anche al Villaggio Coldiretti di Bologna.



L'energia con cui l'ex presidente nazionale Roberto Mancalvo e l'attuale Ettore Prandini, il segretario generale Vincenzo Gesmundo , il direttore di Campagna amica Carmelo Troccoli, la degata dei giovani Barbato e tanti altri presidenti e direttori regionali e provinciali si sono impegnati conferma quel patto con il consumatore che questa organizzazione ha lanciato proprio quando ero ministro dell'agricoltura ed è un'esempio per tutti gli agricoltori europei.



E poi mi fa piacere che proprio qualche giorno fa perfino uno dei più importanti imprenditori del biologico in Svezia ha rilanciato online la raccolta.



Ora dobbiamo superare il milione di firme poi inizierà l'azione per ottenere che commissione e parlamento europei varino una normativa che dia a tutti il diritto di sapere cosa mangiamo e difenda gli agricoltori seri e di qualità.



Siamo davvero vicini al traguardo del milione di firme raccolte nei 28 Paesi della Ue. Ora chiedo a tutti di sostenerci e firmare in queste ultime ore."



"Possiamo davvero rendere obbligatorio indicare l'origine dei prodotti e rafforzare i diritti dei consumatori e degli agricoltori che fanno qualità e rispettano le regole e risponde all'arroganza delle multinazionali del cibo anonimo che vogliono comprare prodotti in zone del pianeta dove usano pesticidi vietati in Italia da decenni e si ricorre anche a lavoro minorile e sfruttamenti inaccettabili."