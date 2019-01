Mafia: Matteo Messina Denaro sarà catturato presto. Novità clamorose

"Matteo Messina Denaro sara' arrestato presto questo e' certo. Il boss ritengo che oggi non ha alcuna valenza operativa dentro Cosa nostra, e' il reggente della mafia trapanese, ma non ha alcuna operativita'". Lo ha detto in mattinata a Palermo il generale Giuseppe Governale, numero uno della Dia, nel corso del suo intervento al Premio Mario e Giuseppe Francese. "Per la cattura di Messina Denaro lavora giorno e notte una task force di poliziotti e carabinieri che opera con grande professionalita' e generosita' e quindi sono certo che sara' assicurato alla giustizia", ha sottolineato Governale.