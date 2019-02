"Non è ammissibile parlare di giustizia a orologeria". Usa queste parole l'Associazione nazionale magistrati per rispondere a Matteo Renzi in merito alla vicenda degli arresti domiciliari dei genitori. "È inaccettabile parlare di interventi con finalità politiche", hanno continuato i magistrati. Dall'Anm poi l'invito a evitare "tuffi dannosi nel passato". Un chiaro riferimento a Silvio Berlusconi.