Magistratura e furbate renziane. Ariecco 'stai sereno'...

Al di fuori di riflessioni più o meno opportunistiche, reputo concettualmente corretto evidenziare che, la tanto declamata "indipendenza"della magistratura dal potere politico (potere politico condizionato da anni da ingerenze giudiziarie) ha perso una occasione storica per riaffermare tale primato. Cio' premesso, va pur detto e sottolineato, che la furbata "Renziana" (prolungare la durata dello stipendio ad alcuni vertici giudiziari con esclusione di altri ) e' stata un punto di non ritorno circa la tanto declamata indipendenza della magistratura. La evidente ed inaccettabile lesione Costituzionale, e quindi la illegittimità della stessa, giustamente aveva provocato " l'ira funesta del Pelide Davigo".....che sembro' essersi affievolita nella speranza di un riequilibrio al grido "o tutti o nessuno"...il che' non è stato e molti giudici debbono abituarsi al pensionamento incostituzionale...Duole dirlo ma la magistratura ha perso un occasione storica per riaffermare il suo, tanto declamato, primato morale sulla politica. Forse era dovere dei beneficiati proclamare "o tutti o nessuno " .... oppure bastava astenersi e rifiutare la regalia politica.

Roberto Ruggiero

*E' uno dei più noti penalisti italiani. Sempre in prima linea