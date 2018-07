Magistratura: la giustizia funziona solo con Verdini

L'idea è stata lanciata nella giornata di ieri dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: riformare la prescrizione, «congelandola» una volta arrivata la sentenza di primo grado. Obiettivo? Evitare che le difese possano allungare i tempi, puntando appunto sul raggiungimento della prescrizione. Così, secondo un pensiero assai diffuso, i processi dovrebbero essere più efficaci e più rapidi. Prima però, scrive il Tempo, il ministro Bonafede potrebbe andare a dare un' occhiata alla tempistica dei due processi subiti dal senatore Denis Verdini per capire che i giudici italiani sanno essere rapidi, molto rapidi... L' impressione è che prescrizione e «processi lumaca» siano diventati luoghi comuni, o che quantomeno non siano problemi così devastanti per la giustizia italiana. Il dubbio - legittimo - sorge quando ci si trova di fronte a processi molto rapidi, che si concludono in tempi stretti - non certo dopo decenni - con magistrati che si segnalano per il ritmo incalzante delle udienze, tenute praticamente a tamburo battente, alle volte anche di sabato.