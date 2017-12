Nomine, MAIE Stati Uniti: Leonardo Metalli è il nuovo vicecoordinatore

Giornalista professionista, appassionato di cultura e spettacolo, è il fondatore di Mad for Italy, una organizzazione che anche grazie alle nuove tecnologie si propone di valorizzare l’italianità presente oltre confine, a iniziare proprio dall’aspetto culturale e eccellenza del made in Italy.

“Il Movimento Associativo Italiani all’Estero è davvero un vestito su misura per ogni italiano nel mondo”, commenta Metalli, “un movimento prima di tutto culturale che, presente in tutto il mondo, vuole rafforzarsi anche in Nord America”.

“Ringrazio Augusto Sorriso per l’incarico affidatomi. Fin da subito – assicura il neo-vicecoordinatore USA – mi metterò in moto per rafforzare la presenza del MAIE negli States. Sono convinto che il suo messaggio sia molto forte e un italiano nel mondo, se lo conosce, non può fare a meno di sostenerlo. Sono davvero molto entusiasta per questa nuova avventura, all’insegna della cultura e dell’identità italiana – conclude Metalli –; un percorso che sono convinto ci porterà a raggiungere obiettivi ambiziosi”.