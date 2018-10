Manovra, bufera sulla "manina": il Pd porta le carte in Procura

Il deputato del Pd Carmelo Miceli ha

presentato questa mattina una denuncia alla procura della Repubblica

presso il tribunale di Roma sulle vicende legate al Dl fiscale dopo le

dichiarazioni di Luigi Di Maio a ’Porta a porta’.



La denuncia, scrive l'Adnkronos, chiede di ’accertare l’effettiva

sussistenza di operazioni di falsificazione del testo del Dl fiscale

esitato nella seduta del Consiglio dei ministri n. 23 del 15 u.s.

nonché procedere all’identificazione dei relativi autori’,

verificando inoltre se le dichiarazioni rese da Luigi Di Maio a ’Porta

a porta’ costituiscano ’fattispecie penalmente rilevanti quali, a

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il procurato allarme,

l’abuso di credulità popolare, la simulazione di reato, ovvero, ove il

ministro Di Maio non dovesse procedere a dare corso alla denuncia

dallo stesso preannunciata, nell’ipotesi di omessa o ritardata

denuncia, ex art 361 c.p.’.



Miceli ha spiegato di aver presentato la denuncia "affinché venga

accertato cosa sia realmente accaduto con il Dl fisco. Una denuncia

resasi necessaria perché, pur essendoci in ballo la credibilità delle

Istituzioni, ad oggi non risulta che Di Maio sia andato in Procura a

denunciare. Adesso la parola passa ai magistrati. Saranno loro a

valutare se esistite e di chi è ’la manina’ che avrebbe modificato il

Dl fiscale e chi ha ragione tra Di Maio (che denuncia l’alterazione

del Dd) e Salvini (che invece afferma che il testo non è mai stato

modificato’.