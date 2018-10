Manovra, Giancarlo Giorgetti è pronto a salvare le banche. Ma con quali soldi?

Salvini ha dichiarato che "se qualche impresa o qualche banca avrà bisogno, noi ci siamo". Ma con quali soldi? Basta non toccare Fornero e reddito di cittadinanza, hanno ordinato i due vicepremier. E così in queste ore Tria e Giorgetti stanno valutando una doppia strada. Utilizzare il tesoretto di Paolo Gentiloni, ovvero il fondo stanziato dal decreto salva-banche: 15 miliardi di euro che però potrebbero non essere sufficienti. Oppure, seconda via, potenziare il fondo interbancario a tutela dei depositi, per evitare il cosiddetto "bank run".