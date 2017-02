Marcello De Vito per il dopo Raggi: ritorno al futuro?

Le linee telefoniche Roma/Genova/Milano si fanno sempre più roventi in queste ora e si valutano tutti gli scenari per l'eventuale post Raggi. A quanto si apprende si starebbe pensando anche all'ipotesi di azzerare tutto e andare al voto. In quel caso candidato sindaco del Cinquestelle potrebbe essere proprio quel Marcello De Vito (anziché i nomi dei big che pure si sono fatti in questi giorni) che, forse, avrebbe già ora dovuto sedere a Palazzo senatorio. Ritorno al futuro per Grillo e i Cinquestelle?