Mare, una legge per salvarlo

L'evento che si terrà oggi sul Porto di Acciaroli sancisce il riconoscimento del lavoro svolto dalla Fondazione Angelo Vassallo durante questi lunghi anni.

" Legalità e Ambiente sono due cardini sui quali costruire una nuova società e una nuova economia"

Noi, dopo l' uccisione di Angelo, siamo partiti da queste frase, pronunciata anni prima dal Sindaco Pescatore.

Nove anni fa queste parole ci suonavano strane e tante volte nella mente ho elaborato questo concetto e con il passare del tempo ho capito che esse erano profetiche, soprattutto se pensiamo che sono state elaborate circa venti anni fa, da un uomo che nella vita voleva fare solo il Sindaco.

L'elaborazione di un pensiero non significa lanciare una frase ad effetto, uno slogan, ma applicare lo stesso pensiero, renderle vivo, creare, che poi è la cosa più difficile e riesce a pochi.

Creare l' isola ecologica, i depuratori, convogliare le acque nere dei paesi collinari nella rete fognaria e non scaricarle nei valloni inquinando le sorgenti, realizzare una nuova rete idrica, i parcheggi, piantumare nuovi alberi, creare le isole pedonali, è oggi sotto gli occhi di tutti, ma è bene specificare che sono state realizzate venti anni fa, il secolo scorso, e utilizzando i fondi europei.

Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore, aveva una visione del bello, che per altri era follia, ma se non si è folli e soprattutto al sud le cose non si realizzano, restano slogan, restano parole che si porta via il vento.

Angelo aveva del bene comune una visione profetica, perché oggi a distanza di decenni ci rendiamo conto dei danni che abbuiamo creato solo per un tornaconto economico, però momentaneo.

La storia si scrive nel tempo, utilizzando decenni della propria vita, e così il pensiero folle si dilata ma allo stesso tempo diventa contagioso.

L'uomo, il pianeta Terra hanno bisogno, di un cambiamento culturale, dove l'essere umano non deve pensare solo al profitto, ma all'ambiente, alla bellezza che ci circonda, al creato, ritornare alla semplicità delle cose, alla semplicità della vita,.

L'uomo deve rallentare il suo ritmo mortale

Il nostro progetto " Pulizia dei fondali marini" attuato da nove anni dai pescatori di Acciaroli, insieme al comune di Pollica, deve essere visto in quest'ottica, come qualcosa che si fa in rispetto del creato, della natura.

Questo progetto nel 2016, fu scelto dal Dipartimento di Stato Americano per rappresentare l'Italia alla conferenza Mondiale sugli Oceani, organizzata da John Kerry, l'ex Segretario di Stato .

A Washington il 15 - 16 settembre 2016, tra i progetti presentati dai " giovani ambasciatori" provenienti da 25 paesi della Terra, il nostro fu scelto come il migliore.

In questo progetto, non c'è mai stato profitto, e per nessuno, i pescatori stessi non hanno mai chiesto nulla, anzi sono loro stessi a continuare quest'azione a proprie spese.

E' qui il cambiamento, è questa la rivoluzione che predichiamo da nove anni.

Una rivoluzione culturale, dove tutti mettano a disposizione dell'ambiente, la loro intelligenza, il loro tempo, il loro lavoro, non per ricavarne un profitto, ma per una " follia" contagiosa, senza dimenticare che al mondo non esiste nessuna esperienza in tal senso attuata per nove anni consecutivi.

La consegna della medaglia d'oro all'operato di Angelo e la consegna della medaglia d'argento alla Fondazione Vassallo, non sono da appuntare sul petto, ma è un riconoscimento importante da parte dello Stato.

Grazie Ministro Sergio Costa.

*Presidente Fondazione Angelo Vassallo.