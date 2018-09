Maria Elena Boschi e il suo nuovo lavoro: fa l'avvocato delle aziende

Non guarda alle prossime elezioni, ma alle prossime occupazioni. O meglio: guarda con angoscia alle prossime elezioni e si prepara in anticipo. Così il deputato semplice Maria Elena ha ripreso la professione di avvocato, esperto di diritto societario, dopo quasi una legislatura al governo, ex ministro per le Riforme, madrina del referendum, sottosegretaria a Palazzo Chigi, scrive il Fatto. Boschi ambisce al lauto mercato romano - aziende, consulenze, arbitrati - ma per adesso è ospite di parenti e amici a Firenze: lo studio legale si chiama "Bl", fondato da Francesco Bonifazi, senatore renziano e tesoriere Pd.