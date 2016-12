Marra Raggi una loro relazione? Il giallo degli omissis

L' ex numero due Frongia rilancia i sospetti: Una loro relazione? Se ne parla, ma è fango

Parla l' ex vicesindaco Frongia, uno dei più riservati in questi mesi.

E che dice Frongia? Rivela che negli omissis delle intercettazioni per l' inchiesta su Marra si racconterebbe di una relazione tra lui e la sindaca. Aggiunge che è solo fango e che è la terza o quarta relazione che le viene attribuita in questi mesi, ben sapendo che le voci hanno riguardato pure lui. Colpa del maschilismo, sottolinea Frongia, ma intanto il sasso l' ha gettato scrive il Giornale.