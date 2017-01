Massimo Gramellini saluta oggi La Stampa. Dal 13 al Corriere della Sera

Massimo Gramellini ha pubblicato oggi il suo ultimo ‘Buongiorno’ sulla Stampa prima di passare, il prossimo 13 febbraio, al Corriere della Sera: Ciao. Come si salutano i lettori con cui hai trascorso ventotto anni della tua vita, gli ultimi diciotto dentro questo rettangolo di parole che minacciava di chiamarsi l’Aiuola e invece – non per merito mio, ma del direttore di allora Marcello Sorgi – divenne il Buongiorno? Sul giornale di domani ci sarà spazio per i ricordi e i passaggi di consegne. Ma oggi voglio dirvi soltanto grazie. Grazie per gli applausi e per le pernacchie, per le segnalazioni e per i rimbrotti. Grazie soprattutto per avere trasformato la lettura dei miei deliri quotidiani in un’abitudine, al punto che quando mi ammalavo o andavo in vacanza venivo inseguito dalle vostre rimostranze: "Ma si può sapere che fine ha fatto?".