Massoneria: la Gran Loggia Regolare darà elenchi iscritti. Bisi che farà ora?

Alla Commissione Antimafia parla Fabio Venzi. La Gran Loggia Regolare d'Italia e' disponibile a consegnare gli elenchi degli iscritti alla Commissione Parlamentare Antimafia. "Rispondo positivamente, a nostra tutela soprattutto, a questa richiesta", ha detto alla presidente della Commissione, Rosy Bindi, il Gran Maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia Fabio Venzi. Venzi ha spiegato, in audizione in Antimafia, che gli iscritti alla Gran Loggia Regolare sono circa 2400 in tutta Italia, in Calabria non arrivano a 200.

Bindi ha assicurato che la richiesta di consegna degli elenchi degli iscritti nelle due regioni della Calabria e della Sicilia, "manterra' il regime di segretezza degli atti, che assicureremo". La richiesta di consegna degli elenchi, che verra' fatta per iscritto, e' gia' pronta, ha poi detto Bindi. Venzi ha spiegato alla Commissione Antimafia che la Gran Loggia Regolare d'Italia e' nata dall'iniziativa di 300 fratelli appartenenti al Grande Oriente Italia nell'aprile 1993; la scelta di fondare una nuova obbedienza - ha spiegato Venzi - fu dovuta all'impossibilita' di mondare il Grande Oriente dalle infiltrazioni malavitose che a parere dell'allora Gran Maestro Giuliano Di Bernardo, nell'obbedienza all'epoca c'erano".