Massoni in Vaticano: non ditelo a Papa Francesco

Papa Francesco sarà anche progressista ma l'astio verso la Massoneria non conosce limiti; a quanto apprende Affaritaliani il Pontefice nutre una particolare antipatica verso i massoni e raccomanda sempre ai cardinali di riferire se all'interno del Vaticano vi sono affiliati infiltrati.

L'antipatia del successore di Pietro non è però ricambiata, i massoni infatti sembrano apprezzare le varie aperture fatte da Bergoglio e non nascondono un certo apprezzamento vero l'operato del Pontefice; che la contrapposizione Chiesa-Massoneria si stia ammorbidendo? Sarà, ma in tal caso la possibilità verrebbe da una sola direzione perché dalle mure vaticane i ponti, almeno in questo caso, non vengono gettati.