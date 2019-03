Mattarella deluso da Conte: retroscena dal Quirinale. Che succederà ora?

Le perplessità del Colle sull'operato Governo gialloverde, rivela Dagospia, vanno ormai bel al di là della gestione del caso Cina (cominciano con la crisi diplomatica con la Francia e proseguono con la gestione del caso Tav) mentre i più attenti frequentatori dei saloni del Quirinale non possono non notare un "raffreddamento" dei rapporti con il Premier Conte, sempre più succube dei dioscuri di 5 Stelle e Lega ed incapace di decidere.

"Un governo non può vivere di continui rinvii, gli stop and go non possono diventare regola e prassi su ogni faccenda di rilievo. Il Paese non può reggere a lungo la preminenza degli interessi elettorali e di partito su quelli generali" fanno notare dal Colle.